Beluister HBvL Sportcast met Johan Boskamp: “Ik word gek van die VAR”

We doen dan niet zomaar, maar vroegen acht voetbalkenners om Boskamp een vraag onder de neus te duwen; van Simon Mignolet over Pierre Denier tot Zinho Vanheusden.

Zoals u hem kent, geeft de eigenwijze Rotterdammer elke keer weer zijn ongezouten mening. Over coronavoetbal: “Het is zo een verschrikkelijk dooie boel, ik ben al vijf keer in slaap gevallen tijdens een match.” Over trainerschap: “Coach word ik nooit meer, al dat gezeik hoef ik niet aan mijn oren.” Over KRC Genk: “ Het kan de titel pakken, want alle andere topploegen laten van hun pluimen.” Over STVV: “Peter Maes degradeert niet, daar ben ik 100% zeker van.” Over de VAR: “Ik word er gek van. Als de VAR in mijn tijd bestaan had, zou ik maar drie wedstrijden per jaar mogen meespelen.”

