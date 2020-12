Raad van State verwerpt vraag om meer mensen toe te laten bij misvieringen

De Raad van State heeft de vraag verworpen om meer mensen toe te laten bij misvieringen. De Raad stelt onder meer vast dat “voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aangevochten beperking noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid in het kader van de coronapandemie”.

Een groep katholieke priesters was opnieuw naar de Raad van State gestapt tegen de beperkingen op misvieringen, in de hoop dat ze deze week op Kerstmis toch volwaardig de mis zouden kunnen opdragen.

In drie arresten heeft de Raad van State dinsdag de vraag verworpen. “Deze vorderingen waren gericht tegen het ministerieel besluit van 11 december waarbij de collectieve uitoefening van een eredienst in gebouwen terug wordt toegelaten, doch beperkt tot een maximum van 15 personen. De Raad stelt onder meer vast dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aangevochten beperking noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid in het kader van de coronapandemie. Hij is ook van oordeel dat deze regeling niet strijdig is met onder meer de godsdienstvrijheid, met het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel”, luidt het op de website van de Raad van State.

De Raad van State floot eerder deze maand de regering terug, die omwille van de coronapandemie alle collectieve erediensten verboden had. Als reactie liet de regering toe dat tot 15 mensen een misviering mogen bijwonen.