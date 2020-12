Een mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties heeft de aftredende Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie te verlenen. “Ik vraag u om gratie voor meneer Assange, omdat hij geen vijand is van het Amerikaanse volk en dat nooit is geweest”, schreef Nils Melzer in een dinsdag gepubliceerde open brief aan Trump.