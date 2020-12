Spelers die de koppen bij elkaar steken en lopen te knuffelen na een doelpunt: in coronatijden stuit het steeds meer mensen – die wél afstand moeten houden – tegen de borst. De Pro League beseft dat en bekijkt woensdag of bestraffingen mogelijk zijn. Volgens Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt is dat de enige manier om het te stoppen.