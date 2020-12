Bevers laten 550 bomen omvallen in de Oude Maas te Stokkem

DILSEN-STOKKEM

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem is gestart met een grote opruimactie in het natuurgebied Negenoord in Stokkem. Over een afstand van ruim 350 meter hebben de bevers 550 bomen laten omvallen op de oever van de Oude Maas. "Heel wat bomen zijn daarbij in de Oude Maas terechtgekomen", zegt schepen van waterlopen Koen Sleypen (Vooruit). "De ravage is erg groot, al mogen de bevers in het natuurgebied hun gang gaan."