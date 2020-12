De fles is gekraakt, nu is het tijd om te proeven. — © Luc Daelemans

Ooit was de familie von Traub een succesvolle bende druivenmakers. Nu blijft er van hun levenswerk nog maar één fles over. Aan Janis, Lisa, Linde en Jeroen om de wijn én hun brein te kraken tijdens dit denkspel van Unlock the Bottle.