Mathieu van der Poel soleert naar de zege in Essen, Quinten Hermans tweede

Mathieu Van der Poel heeft zijn derde zege dit crossseizoen geboekt. De Nederlandse wereldkampioen was in Essen te sterk en kwam solo over de streep. Na vijf ronden schudde hij zijn kompanen Quinten Hermans en Laurens Sweeck af. Net als in 2017 ging Van der Poel zo aan de haal met de zegebloemen in Essen. Looienaar Hermans eindigde tweede, Tom Pidcock werd derde.

Belgisch kampioen Laurens Sweeck ging het beste van start en dook als eerste het veld in. Sweeck won in 2018 in Essen en kreeg vooraan het gezelschap van Quinten Hermans, de winnaar van vorig jaar.

Langzaam maar zeker reed Mathieu Van der Poel het gat met de twee leiders dicht. Ook Tom Pidcock kon vooraan aansluiten, maar de Brit kwam nooit in aanmerking voor de overwinning en verloor snel terrein door een slipper.

In de vijfde ronde zag Van der Poel dan zijn moment gekomen. De wereldkampioen versnelde en liet Hermans en Sweeck achter zich. Het duo kreeg het gat niet meer dicht. Sweeck moest daarna de rol nog lossen door een lekke voorband. Zo finishte Hermans tweede na een ontketende Van der Poel. Pidcock profiteerde van de pech van Sweeck en reed naar de derde plaats.

Quinten Hermans: “Mathieu reed echt heel indrukwekkend weg”

Quinten Hermans zei net voor de start van de cross in Essen dat hij niet zo tevreden was over het parcours. Toch eindigde de Looienaar tweede. “Het is natuurlijk niet omdat ik het parcours niet geweldig vond dat ik minder mijn best doe. Het was een echte cross vandaag. In de vierde ronde voerde ik even de forcing en probeerde ik een gaatje te slaan, maar zo effen ik wel het pad voor Mathieu. Die reed echt heel indrukwekkend weg. Laurens en ik hadden wel een goede verstandhouding. Jammer genoeg viel hij dan weg door een lekke band, maar zo was ik wel zeker van de tweede plaats. Al is het toch iets aangenamer om te kunnen afwisselen in plaats van alleen rond te rijden. Ik heb er lang uitgelegen met perikelen dus dit doet wel deugd. De laatste drie weken voel ik dat ik weer op niveau rondfiets.”

Uitslag

1. Mathieu Van der Poel

2. Quinten Hermans

3. Tom Pidcock

4. Laurens Sweeck

5. Toon Aerts

6. Felipe Orts LLoret

7. Ryan Kamp

8. Jim Aernouts

9. Nicolas Cleppe

10. Ben Turner

Quinten Hermans (links) en Laurens Sweeck (rechts). — © BELGA

vva, tomas