Leuven

Een team van bio-ingenieurs van KU Leuven is erin geslaagd om het vetgehalte in Pringles-chips te verlagen van 33 naar 21 procent. Het aantal kilocalorieën daalt daarmee van 540 naar 479. Enige nadeel: de chips wordt er hard van, en is minder krokant.