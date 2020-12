Vredeslicht van Bethlehem schijnt ook in Wilderen-Duras

Hun kaarsen zullen verder in de gezinnen branden en het licht zal worden doorgegeven in de families, bij buren en kennissen. Zo dragen de parochianen van Wilderen-Duras ertoe bij, om het licht van Kerstmis in het dekenaat van Sint-Truiden te verspreiden. Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Het Vredeslicht staat open voor elke levensbeschouwing. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, had het vredeslicht doorgeven aan vertegenwoordigers van de zeven dekenaten in een klein en ingetogen gebedsmoment in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek in Tongeren. Vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden arriveerde het in de parochies, waar de parochianen het dan konden halen om thuis verder te schijnen. En Wilderen-Duras deed mee aan dit ingetogen initiatief.