Bright Squad stuurt attentie naar alle medewerkers

“Natuurlijk heeft corona invloed op de activiteit van onze medewerkers, maar zeker niet op hun inzet en motivatie. Zij willen de huishoudens overigens absoluut niet in de steek laten”, zo opent Freek Rubens van huishoudhulp Bright Squad. “Of om het met de woorden van een huishoudhulp te zeggen: onze sociale functie wordt hoe langer hoe belangrijker”“Wij hebben een schitterende medewerkerscommunity van 278 helden, verspreid over heel België en we wilden die mensen met een speciale attentie een hart onder de riem steken, bij hun thuis geleverd”, zo vult zijn medevennoot Kristof Delille aan."Met de hulp van van Fruit At Work werd een mand met lekkers coronaproof geleverd. Op maandag hebben we al heel wat danktelefoontjes ontvangen van onze medewerkers."