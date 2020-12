VIDEO. Wolf gaat de confrontatie aan met een everzwijn maar deinst terug

Het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft beelden vrijgegeven van een van hun wildcamera’s. Op de beelden is te zien hoe een wolf oog in oog staat met een everzwijn. De wolf deinst terug en draait aarzelend om het everzwijn heen. De beelden dateren van 17 september om 6.36 uur ‘s morgens, maar worden nu pas getoond. De feiten spelen zich af in het wolvengebied maar de exacte locatie wordt niet vrijgegeven om de dieren te beschermen.