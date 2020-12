Rob Bruisten en Tinny Thiessen in hun Lego museum in Leut met de oven van de bakkerij op de achtergrond. — © mark dreesen

MAASMECHELEN

Rob Bruisten en Tinny Thiessen uit Maasmechelen zijn aan het dorpsplein in Leut gestart met de opbouw van hun Lego museum. "Het zal het eerste Lego museum worden in België," zegt het van oorsprong Nederlands echtpaar. Rob Bruisten is al heel zijn leven gepassioneerd door Lego. "Een eigen museum is een droomwens en daar gaan we nu voor," zegt hij.