De modewereld in 2020: dit waren de tien opvallendste momenten

2020 betekende ook voor de modewereld een grote kentering. Het werd een jaar van diepe dalen, want de sector werd net als de horeca zwaar getroffen, maar het zorgde ook voor enkele creatieve lichtpuntjes. En de Belgen lieten zich niet onbetuigd. Zo maakte Raf Simons zijn debuut bij Prada en was Dries Van Noten een van de luidste stemmen in het debat voor een duurzamere mode-industrie.

1. Het afscheid van Jean Paul Gaultier

Na een carrière van vijftig jaar besloot Jean Paul Gaultier (68) zijn lintmeter en kopspelden voorgoed op te bergen. De Franse ontwerper nam op 22 januari afscheid van zijn publiek met een spectaculaire laatste coutureshow in Parijs. Onder meer Gigi en Bella Hadid, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson en Dita Von Teese liepen mee als modellen en Anna Wintour zat op de eerste rij. Een afscheid van een legende.

2. Giorgio Armani houdt eerste modeshow voor lege zaal

Terwijl wij in ons land nog geen idee hebben van hoe groot de impact van corona zal zijn, is het in Italië eind februari al alle hens aan dek. Terwijl de modeweek in Milaan nog grotendeels als vanouds verloopt, besluit Giorgio Armani uit angst voor besmettingen op het nippertje alsnog zijn modeshow achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het wordt uiteindelijk de eerste van vele shows die dit jaar op die manier zouden plaatsvinden.

Opvallend is dat de ondertussen 86-jarige Armani zich ook opwierp als een van de luidst stemmen in tijden van corona. Hij legde de productie van zijn kleding stil om als een van de eersten beschermende kleding voor het zorgpersoneel te beginnen te produceren en hij schonk ook grote sommen geld aan het goede doel. Hij groeide zo uit tot een van de grote volkshelden in zijn land.

3. Raf Simons trekt naar Prada

Ook in februari raakt bekend dat Raf Simons na doortochten bij respectievelijk Jil Sander, Dior en Calvin Klein naar het Italiaanse modehuis Prada trekt. Hij zal er samen met Miuccia Prada de creatieve leiding op zich nemen. Eind september presenteerde het duo al meteen zijn eerste collectie in Milaan.

Dat was bovendien niet het enige grote nieuws waar de Belgische ontwerper dit jaar mee uitpakte. Hij maakte ook bekend dat hij onder zijn eigen gelijknamige label voor het eerst ook een collectie voor vrouwen zou uitbrengen. Tot groot jolijt van zijn vele vrouwelijke fans.

3. Dries Van Noten schrijft een belangrijke brief

De mode-industrie is een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd en de verplichte stop door corona zette veel ontwerpers aan het denken. Dat was zeker het geval bij Dries Van Noten. In mei stuurde hij een open brief de wereld in die werd ondertekend door meer dan veertig namen. Het ging onder andere om Marine Serre, Acne Studios, Thom Browne, maar ook om grote retailers als Selfridges, Nordstrom en Mytheresa.

In de brief kwamen twee grote pijlers naar voren. Eerst en vooral wilden de ondertekenaars de modekalender aanpassen. Ze riepen daarbij op het verkoopseizoen voor de herfst- en wintercollectie opnieuw in de winterperiode laten lopen (van augustus tot januari) en de lente-zomercollectie in de zomerperiode (van februari tot juli). Daardoor zou de stroom naar de winkels meer in evenwicht zijn. De solden zouden ze daarnaast willen verschuiven naar het einde van het seizoen, in januari en juli dus. Op die manier zouden ontwerpen langer tegen de volle prijs kunnen worden verkocht.

Ten tweede wilden ze ook echte stappen zetten naar meer duurzaamheid. Daarop volgden de volgende concrete voorstellen: minder verspilling van stoffen en voorraden, minder reizen en daarvoor meer gebruikmaken van digitale showrooms en de aanpassing van modeshows.

4. Black Lives Matter

De Black Lives Matter-beweging had ook impact op de modewereld. Heel wat merken en magazines die jarenlang zwarte ontwerpers en modellen hadden genegeerd of gediscrimineerd, werden op het matje geroepen. Het kwam zelfs zover dat Vogue-opperhoofd Anna Wintour zich genoodzaakt zag zich te excuseren. Achttien (ex-)medewerkers van het magazine vroegen namelijk haar ontslag.

Zover kwam het niet, maar ze moest wel door het stof. “Ook wij hebben fouten gemaakt en foto’s en verhalen gepubliceerd die soms kwetsend en intolerant waren. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor”, klonk het in een verklaring. 2020 werd zo het jaar waarin de mode nog iets inclusiever werd.

5. De langste modeshow ooit?

Alessandro Michele kondigde tijdens de eerste lockdown aan dat Gucci niet langer meer de regelmaat van de traditionele modeweken zou volgen. In de plaats stelde hij in juli zijn nieuwste collectie voor aan de hand van een liefst twaalf uur durend defilé dat werd gelivestreamd.

Hij zette daarmee ook zijn team van medewerkers in de schijnwerpers, want zij fungeerden als modellen. “De kledingstukken worden gedragen door de mensen die ze hebben gemaakt”, zei Michele in een persbericht.

6. Versace cast voor het eerst plus-sizemodellen

Voor het eerst in de geschiedenis van Versace liepen er in september in Milaan plus-sizemodellen mee in de modeshow. Donatella Versace selecteerde met het Nederlandse topmodel Jill Kortleve, Alva Claire en Precious Lee zelfs in een klap drie modellen.

“Dit is zo’n historisch moment en ik kan nog steeds niet geloven wat me is overkomen”, zei Kortleve achteraf op Instagram. “Ik hoop dat we hiermee de deuren helpen openen voor een nieuwe generatie met dezelfde dromen, maar die zichzelf nooit vertegenwoordigd zag in de magazines en reclames.”

7. De poppenkast van Moschino

Door corona moesten heel wat ontwerpers op zoek gaan naar alternatieve manieren om hun collecties te tonen. Het noopte heel wat designers ertoe om extra creatief uit de hoek te komen, zo ook Jeremy Scott van Moschino.

Tijdens de modeweek in Milaan in september stelde hij een filmpje voor waarin zijn nieuwste collectie werd getoond aan de hand van een poppenkast. Van elk van de veertig outfits werd een miniatuurversie gemaakt die vervolgens werd gepresenteerd door een marionet. Goed voor een leuke afwisseling in een somber jaar.

8. Harry Styles staat in jurk op cover van Vogue

Een man in een jurk, dat bleek anno 2020 nog een probleem voor heel wat mensen gezien de reacties op de Vogue-cover van Harry Styles. Die foto’s voor het decembernummer doken al in november op. “Ik vind vrouwenkleding geweldig als ik ernaar kijk”, zei Styles daarover. “Als je de barrières wegneemt tussen wat voor vrouwen en mannen is, heb je een veel groter speelveld.”

Ondanks de kritiek uit conservatieve hoek maakte Vogue al snel bekend dat het nummer in geen tijd uitverkocht was en dat ze er heel wat abonnees mee hadden bijgewonnen. De Britse zanger schreef op die manier trouwens ook geschiedenis, want hij was de eerste man ooit op de cover van het modemagazine.

9. Saint Laurent zorgt op valreep voor spectaculaire modeshow

De meest spectaculaire modeshow van het jaar? Die award gaat dit keer naar Saint Laurent. Op de valreep weliswaar, want ontwerper Anthony Vaccarello liet verstek gaan voor de traditionele modeweken en trok pas midden december naar de woestijn met zijn creaties.

De catwalk werd uitgerold in het zand zelf, wat niet altijd een sinecure was voor de modellen op hoge hakken. Bij de show waren geen toeschouwers aanwezig, maar het spektakel werd wel gefilmd en zo op het grote publiek losgelaten. Een bezwerend schouwspel was het resultaat.

10. Telfar scoort met it-bag

De it-bag van 2020 was ontegensprekelijk de shoppingtas van het Amerikaanse label Telfar. Die handtas kreeg al snel de bijnaam Bushwick Birkin, een knipoog naar die andere it-bag van Hermès, zij het dan in een betaalbare versie.

Voor een handtas van Hermès tel je vaak een paar duizend euro neer, die van Telfar vind je voor het kleinste model al vanaf 125 euro. Het was in elk geval het accessoire dat je dit jaar aan de arm zag bengelen van sterren zoals Dua Lipa en Solange.