Eerste cross, eerste zege: Marianne Vos wint de veldrit van Essen bij haar comeback

Geen Nederlandse wereldtoppers in Essen, wel Marianne Vos. De gewezen wereldkampioene maakte dinsdag haar wederoptreden in de cross en snelde meteen naar winst. Vos was in Essen sneller dan de Franse Perrine Clauzel en haar landgenote Inge van der Heijden.

Net als vorig jaar vierde Vos (CCC-Liv) haar rentree in het veldrijden in Essen. In 2019 pakte ze tijdens haar eerste cross meteen furieus uit met een zege. “Wellicht verwacht iedereen dat wel opnieuw van mij, maar we zien wel”, lachte de Nederlandse voor de start. “De andere meiden hebben wel wat conditionele voorsprong. Zij zijn al iets langer aan de slag. Ik hield eraan toch wat rust te nemen na een lang wegseizoen.”

© Photo News

Maar een inloopperiode had Vos niet nodig, ondanks een startplaats op de vierde rij. Yara Kastelijn en Anna Kay waren goed gestart, maar Vos zat snel voorin samen met Inge van der Heijden. Kastelijn viel vervolgens weg door een kettingprobleem, waarna supertalent Blanka Vas mee ging strijden voor de zege. In de voorlaatste ronde schudde Vos echter aan de boom en weg was ze. Perrine Clauzel pakte nog verrassend het zilver, voor Van der Heijden en Vas. Laura Verdonschot was de beste Belgische op plaats negen.

“Woensdag volgt Herentals en dan gaat het richting Dendermonde. Spijtig genoeg zijn er dit jaar geen Nederlandse kampioenschappen in het veldrijden”, aldus Vos. “Dat zat er wel aan te komen, maar het is toch jammer te moeten vernemen dat die titelstrijd niet plaatsvindt. Begrijpelijk wel gezien de huidige situatie in Nederland met het coronavirus.”

Uitslag:

1. Marianne Vos

2. Perrine Clauzel

3. Inge van der Heijden

4. Blanka Kata Vas

5. Anna Kay

6. Marion Norbert-Riberolle

7. Alice-Maria Arzuffi

8. Aniek van Alphen

9. Laura Verdonschot

10. Alicia Franck