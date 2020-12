Mooi kerstcadeau voor winnaars van fotozoektocht Neos

Begin november werkte Neos een fotozoektocht uit voor de leden. Tot 18 december had ieder lid de tijd om zijn antwoordformulier in te leveren. Neos Maaseik kocht voor de 5 winnaars een waardebon van 25 euro bij 5 verschillende handelaren van Maaseik.Het doel van de fotozoektocht was de leden een reden te geven om individueel naar buiten te komen. Dat hebben ze dan ook gedaan, in het totaal werden 15 formulieren ingeleverd, die waren goed voor ruim 300.000 stappen. De nummers 1, 2 en 3 hadden slechts 1 foutje en de 2 schiftingsvragen waren nodig om de rangschikking te bepalen. De nummer 4 had 2 foutjes en de nummer 5 had er 3. En ook voor deze laatste moest de eerste schiftingsvraag uitsluitsel geven.De reacties waren zeer positief. Enkele reacties: "We hebben onze geboortestad herontdekt, we hebben genoten zeker omdat we zelf het tijdstip konden uitkiezen, zeer interessant en voor herhaling vatbaar."