Geen lichtwandeling op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag

Burgemeester Thomas Vints: “Naar aanleiding van de drukte afgelopen weekend, werd in samenspraak met de politie en stadsdiensten beslist om de lichtwandeling op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag niet te laten doorgaan. Verder wordt het parcours op enkele plaatsen bijgestuurd of ontdubbeld, zodat er bij drukte een betere spreiding is. In samenspraak met de uitbater van Whatz Hap zal er ook geen afhaal meer mogelijk zijn naast de wandelroute. Daarnaast zullen we de situatie nauw opvolgen en bijsturen waar nodig. Zo blijft de wandeling gezellig, maar vooral veilig voor iedereen.” De nieuwe maatregelen zullen gecommuniceerd worden via de stadskanalen, alsook op de infoborden die je kan vinden aan het begin van de wandeling. “Indien het té druk wordt, kan de lichtwandeling stilgelegd worden. Dit willen we absoluut vermijden, daarom vragen we bezoekers om niet allemaal in het weekend te komen. Spreid je bezoek en kom langs op een weekdag. De wandeling loopt nog tot en met 3 januari, uitgezonderd bovenstaande dagen, van 17 uur tot 23 uur”, voegt schepen Janssen toe.