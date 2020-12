Kerststallentocht langs vijf kerken

Ook al zijn er geen live-vieringen in de kerken met Kerstmis, toch is er in vijf kerken een kerststal opgebouwd. In Wintershoven, in restauratie, kan het nog niet. Maar wel in Kortessem-Centrum, in Vliermaal, in Vliermaalroot, in Guigoven en in Zammelen. Gezinnen of ouderen worden uitgenodigd om een aantal van die kerken te bezoeken en halt te houden bij de kerststal . Om het voor de kinderen fijn te maken, is die kerststaltocht verbonden met een quiz. Bij elke kerststal zijn er twee quizvragen. De vragen zijn aangepast aan de kerststal per kerk, maar bij elke kerststal zal een gezamenlijk antwoordblad liggen, dat je meeneemt op weg naar de andere kerken. Wie daarvan de antwoorden voor drie kerken heeft ingevuld, komt in aanmerking voor een mooie prijs. De antwoordbladen kan je in elk van de kerken achterlaten in een brievenbusdoos. Wanneer zullen de kerken daarvoor open zijn? In de week van 26-31 december, elke namiddag, van 14 tot 16 uur.