WK darts in Londen ook na kerst zonder toeschouwers

Het restant van het WK darts in Londen vindt plaats zonder toeschouwers. Het toernooi in Alexandra Palace was op 15 december begonnen met het maximum aantal van 1000 fans, maar moest een dag later al voortgezet worden achter gesloten deuren nadat de coronamaatregelen voor Londen waren aangescherpt. Dat besluit zou op 23 december worden heroverwogen, maar nu in Londen de zwaarste maatregelen van kracht zijn geworden is er geen mogelijkheid meer nog fans toe te laten, meldt organisator PDC dinsdag.