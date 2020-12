Coronaproof kerstconcert van Charmezanger Freddy Davis in Sint Maartenkerk

Nood breekt wetten, dat is ook zo voor het jaarlijks kerstconcert van Freddy Davis uit Sint-Truiden. Ook hier is de corona pandemie de grote spelbreker dat het kerstconcert in de Sint-Maartenkerk jammer genoeg dit jaar niet kan doorgaan. Freddy Davis weet als de beste wat het is getroffen worden door het covid-19 virus, hij verloor op 3 april zijn echtgenote op amper 55-jarige leeftijd aan corona.

De week voordien werd Anita, zijn echtgenote, opgenomen in het ziekenhuis. “Na een verkoudheid en een paar dagen koorts had ik haar naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd het coronavirus vastgesteld. “Samen met mijn dochter Sanne, hebben wij mama in het Jessa ziekenhuis van Hasselt op de spoeddienst moeten achterlaten. Diezelfde namiddag kreeg ik telefoon van mijn vrouw uit het ziekenhuis dat ze haar in een kunstmatige coma gingen brengen om haar te kunnen beademen. Dit is de laatste keer dat ik mijn vrouw gehoord heb. Vanaf dan werden we iedere dag gebeld door het ziekenhuis over de toestand van Anita van de voorbije 24 uur. De dag nadat ze in coma gebracht werd kregen we te horen dat er complicaties waren. Een week later waren kreeg ze een zware hersenbloeding waardoor ze hersendood was. Wij hebben geen afscheid kunnen nemen en de uitvaart was in beperkte kring,” zucht Freddy.

Toch hield Freddy Davis eraan om zijn fans en vele vrienden een warme Kerst te bezorgen en werd in de Sint-Maartenkerk een 45 minuten durende Kerstspecial ‘Kerstmis in mijn kindertijd’ opgenomen die op 24 december om 18.15 uur zal uitgezonden worden bij Eclips Tv. (kanaal 51 Telenet en 90 Proximus). Deze Kerstspecial draagt hij ook op aan zijn echtgenote en alle andere Coronaslachtoffers. Op zijn nieuwe album staan twee duetten samen met zijn dochter Sanne met de toepasselijke naam: ‘Misschien zit God te huilen’.