KOERSNIEUWS. Bahrain Victorious stelt allereerste WorldTour-renner uit Bahrein voor

Ahmed Madan is eerste Bahreinse renner in WorldTour

Team Bahrain Victorious heeft Ahmed Madan (20) een profcontract gegeven voor komend jaar. Hij is de eerste renner uit Bahrein die in de WorldTour aantreedt. Dat heeft het team van Dylan Teuns dinsdag bekendgemaakt.

De door Bahrein gesponsorde formatie, die in 2021 zonder cosponsor McLaren voortgaat, zoekt sinds 2017 naar talent van eigen bodem. Madan, die sinds 2018 reed voor de nationale ploeg van Bahrein, kreeg een jaar geleden een plek bij Bahrain Cycling Academy, opgericht door sjeik Nasser bin Hamad Al Khalifa, stichter van Bahrain Victorious.

“Vorig seizoen reed Madan met Bahrain Cycling Academy in het Continentale Circuit van de UCI”, aldus sjeik Nasser bin Hamad Al Khalifa. “De stap naar de WorldTour zetten is een belangrijk gegeven, want Ahmed is de eerste Bahreinse renner die aansluit bij de eliterenners. Hopelijk is hij de eerste van een golf renners uit Bahrein die op het hoogste niveau kunnen strijden.”