Wouter Raskin werkt ambitieus Limburgs spoorplan uit

Een rechtstreekse verbinding van het station van Genk met de luchthaven van Zaventem en met Antwerpen, ieder uur een trein van Hasselt naar Antwerpen-Centraal en de versterking van de lijn Tongeren-Brussel, met een aansluiting naar Brussels Airport via een overstap in Diest. Kamerlid en spoorspecialist Wouter Raskin heeft een plan uitgewerkt om het spoor in Limburg meer armslag te geven. Hij pleit voor een opwaardering van de stations van Genk en Diest. Dat is realistischer en betaalbaarder dan het bouwen van een nieuw en duur kopstation in Halen, dat er toch nooit komt, aldus Raskin.