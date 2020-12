De helft van de Limburgers is tijdens de lockdown verdikt. Dat blijkt uit een enquête van IVOX, in opdracht van de Limburgse apotheker Viata. Om de verveling tegen te gaan, zijn we massaal beginnen snoepen, eten we vaker ongezond en zoeken we onze toevlucht in take-away. We bewegen ook minder. Twaalf procent van de Limburgers is zelfs helemaal gestopt met sporten.