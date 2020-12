Charmezanger Steve Tielens verliest steun en toeverlaat: “Ons Monique is niet meer”

Monique, de 76-jarige assistente van charmezanger Steve Tielens, is overleden aan kanker. Tv-kijkend Vlaanderen leerde haar kennen in ‘The show must go on’, waarin ze zich de klok rond uit de naad werkte voor haar patron.

Ze deed het allemaal, Monique: Steve Tielens het land rondrijden, flyeren, zijn kostuums klaar hangen en z’n veters strikken. Al jarenlang, en steeds met evenveel liefde en passie. Soms zelfs een beetje te onderdanig, vond tv-kijkend Vlaanderen, dat haar leerde kennen in The show must go on. In die docureeks van Peter Boeckx, die in 2016 op Vier te zien was, was de charmezanger een van de geportretteerden. Maar het was vooral die dynamiek tussen de twee die beklijfde.

Vorig jaar raakte bekend dat zijn steun en toeverlaat leed aan de ziekte van Kahler, een zeldzame vorm van kanker. De jongste weken was haar toestand zienderogen verslechterd. Tot nu. “Ons Monique is niet meer”, schreef Tielens dinsdag op Facebook. “Heldin, vriendin, soulmate, tweede moeder, maateke. Rust zacht. Love you. Woorden te kort”, voegde hij daaraan toe.

Steve Tielens maakte zelfs een lied over haar, de ode Ik en ons Monique. Mét bijbehorende videoclip, waarin ze mee de polonaise mocht dansen.