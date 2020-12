Twee RB Salzburg-spelers leggen positieve dopingtest af, maar Oostenrijkers hebben uitleg klaar

De Malinese internationals speelden vorige maand in een kwalificatiematch voor de Africa Cup in Windhoek op een hoogte van 1.700 meter tegen thuisploeg Namibië. Na hun terugkeer behoorden Camara en Koita tot de tien Salzburg-spelers die op 22 november werden getest door de UEFA.

“Camara en Koita hadden in hun stalen sporen van een substantie die voorkomt in medicatie tegen hoogteziekte”, zo klinkt het in een mededeling van RB Salzburg. “Ze hebben beiden verklaard dat ze deze medicatie hebben gekregen van de medische staf van de Malinese nationale ploeg voor de uitmatch tegen Namibië.”