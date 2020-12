Eerste blik achter de schermen van nieuw pretpark Super Nintendo World

Super Mario krijgt een pretpark en wel in Japan. Het voorbije jaar werd daar in sneltempo verdergebouwd en in februari opent Super Nintendo World er de deuren. Super Mario-bedenker Shigeru Miyamoto geeft alvast een virtuele rondleiding in het park.

Super Nintendo World opent in februari de deuren in het Osaka. Het pretpark maakt deel uit van Universal Studios Japan en is helemaal opgebouwd rond de videospelletjes van Super Mario. In het pretpark vind je zo bijvoorbeeld geen kasteel van Assepoester zoals dat in Disneyland het geval is, maar wel het kasteel van Princess Peach.

Alle attracties zullen ook interactief zijn en bezoekers krijgen bij aankomst een bandje waarmee ze net zoals Mario munten kunnen verzamelen. Dat wordt alvast duidelijk in een filmpje over Super Nintendo World dat werd vrijgegeven. Daarin geeft Shigeru Miyamoto je een rondleiding door het park.

Super Nintendo World in Japan is de eerste van een reeks. Vanaf 2023 trekt Mario ook naar Universal Studios in Hollywood en daarna is Florida aan de beurt.