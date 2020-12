PXL-studenten schrijven massaal voor Amnesty International

Helemaal coronaproof gingen de PXL-studenten voor deze editie aan de slag in hun veilige bubbel en overtuigden ze hun huisgenoten, buren, vrienden … om ook hun pen een stem te geven. "Elk jaar houden we deze actie op onze PXL-campussen, maar nu is dit uiteraard niet mogelijk. Toch vonden we het belangrijk deze traditie niet te onderbreken én onze studenten ook in deze tijden de kans te bieden te participeren aan deze mensenrechtenactie", licht Filip Giraldo, departementshoofd van PXL-Social Work toe.Het PXL-bubbelschrijven vond duidelijk weerklank en leverde meer dan 1300 brieven op, ruim het dubbele dan het gemiddelde van de vorige edities. "Als toekomstig sociaal werker vind ik het vanzelfsprekend dat de mensenrechten ons kompas zijn. Ik vond het dan ook mijn plicht als vrije burger én als toekomstige professional om ook mijn steentje bij te dragen. Uiteraard schreef ik ook zelf brieven, maar ik betrok er ook mijn gezin, familieleden, buren en vrienden bij. Zo verzamelde ik toch al vrij snel zo’n 100 brieven", vertelt Leen Lens, studente Sociaal werk aan Hogeschool PXL.Ook de voorzitster van Amnesty International Hasselt, Ella Bormans, is aangenaam verrast door het overweldigend resultaat van de actie van Hogeschool PXL. "Zoveel brieven in coronatijden! Dat mag een mirakel heten. Hoe Hogeschool PXL dit voor mekaar heeft gekregen … onwaarschijnlijk."Wil ook jij nog een aantal brieven schrijven? Het kan! Check www.amnesty-international.be. De Schrijfmarathon loopt nog tot eind 2020.