Wafel- en truffelverkoop bij Fufo Beringen

Fufo Beringen was zeer tevreden met de respons op de wafel- en truffelverkoop ten voordele van D-Fufo en G-Fufo.

Jaarlijks organiseert voetbalclub FuFo Beringen verschillende activiteiten om de werking van de club in stand te houden. Jammer genoeg hebben de activiteiten, omwille van CoViD-19, niet kunnen plaatsvinden.Om de club een financieel duwtje in de rug te geven, werd een afhaal wafel- en truffelverkoop georganiseerd. De bestellingen kwamen vlot binnen doordat zowel de spelers van de D-Fufo als de G-Fufo hun best gedaan hadden om dit extra te promoten. Zo werden er maar liefst 750 dozen besteld.