Gewonde ree zoekt beschutting onder winkelkarretje tegen jagers maar wordt toch meegenomen: “Barbaarse praktijken”

Klanten van een supermarkt in het Franse Basse-Ham schrokken zaterdag toen een ree beschutting zocht onder winkelkarretjes. Vlakbij de supermarkt werd een jachtpartij georganiseerd, maar het dier was ontsnapt toen het achterna werd gezeten door een jachthond.

Enkele klanten probeerden de ree te redden, maar even later arriveerde een groep jagers die het - nog levende dier - in de koffer van hun auto staken. “Wanneer worden die barbaarse praktijken afgeschaft”, klinkt het op Twitter waar de “schokkende beelden” werden gedeeld.

(pjv)