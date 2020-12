TAS behoudt schorsing voor olympisch judokampioene Rafaela Silva

Silva testte in augustus 2019 positief op het verboden middel fenoterol tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen in Peru, waar ze goud won bij de -57kg. De organisatie van die Spelen diskwalificeerde haar en nam haar de gouden medaille af. De internationale judobond IJF legde haar in januari van dit jaar een schorsing van twee jaar op en ontnam haar ook nog eens de bronzen medaille die ze op de WK eind augustus 2019 in Tokio veroverde.

Silva ging in beroep bij het TAS en voerde daar aan dat ze het middel niet bewust had ingenomen, maar mogelijk per ongeluk via een kamergenote had binnengekregen. Het sporttribunaal oordeelde dat de judoka onvoldoende kon aantonen dat er geen opzet in het spel was en handhaafde de schorsing.

Silva, die opgroeide in de Cidade de Deus, de beruchte favela van Rio de Janeiro, behaalde haar grootste successen in eigen land op het WK 2013 en op de Spelen van 2016. Ze werd één van ‘s lands successymbolen voor de bewoners van probleemwijken.