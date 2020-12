Organisatie Dakar 2021 omzeilt vliegverbod met chartervluchten

Organisator ASO last voor alle deelnemers aan de Dakar-rally chartervluchten in om op die manier iedereen tijdig in Jeddah te krijgen zodat de Dakar op 2 januari zoals gepland van start kan gaan.

Nadat alle vliegverkeer van en naar Saoedi-Arabië verboden werd wegens de coronacrisis, behalve voor uitzonderingen, nam de onrust bij de deelnemers toe. ASO, die onder de regel van uitzonderingen valt, schepte in de vooravond duidelijkheid via een mededeling.

“Naar aanleiding van de recente mededelingen over de gezondheidscrisis hebben een aantal landen, waaronder Saoedi-Arabië, maatregelen genomen die de toegang tot hun land beperken”, staat te lezen in de tekst die ASO naar de deelnemers verstuurde. “Toch wil het ministerie van sport, waarmee ASO nauw samenwerkt, met het oog op het gezondheidsprotocol dat voor de rally is opgesteld, alles in het werk stellen om alle deelnemers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. Er zullen dus extra gecharterde vluchten worden georganiseerd voor iedereen die tickets voor Jeddah heeft geboekt bij reguliere luchtvaartmaatschappijen.”

ASO vraagt de deelnemers die via zo’n extra charter naar Soedi-Arabië willen afreizen om zich voor 23 december in te schrijven.