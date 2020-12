Wit-Gele Kruis Riemst-Voeren legt medewerkers in de watten

Riemst-Voeren

Het Wit-Gele Kruis Riemst-Voeren had op 13 en 20 december iets speciaals in petto voor de verpleegkundigen die in deze regio actief zijn. In het moeilijke coronajaar hebben zij het beste van zichzelf gegeven in de thuiszorg. Die extra inzet en goede zorgen hebben alle patiënten zeker opgemerkt! Na zo’n moeilijk jaar waarin alles anders was dan normaal wilde het WGK iedereen van harte bedanken en bode de verantwoordelijken van de afdeling de verpleegkundigen daarom een heerlijk welverdiend ontbijt aan. Ook de Puupkes van Voeren zorgden met hun schenking (250 euro) dat dit luxeontbijt voor het hele gezin veilig en ‘corona proof’ bij elk personeelslid van deze afdeling netjes aan huis gebracht werd. Uit de reacties kunnen we afleiden dat iedereen in zijn eigen gezinsbubbel genoten heeft van dit heerlijk ontbijt.