N-VA gemeenteraadsleden schenken zitpenning december aan het goede doel

Sint-Truiden

De N-VA-gemeenteraadsleden hebben hun zitpenning van de laatste gemeenteraad van het jaar ingeruild voor kerstballen voor het goede doel.

Coronaproof deden ze hun duit in het zakje, of beter gezegd hun kerstballen in het warmste geschenk.

Fractieleider Mieke Claes: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Truienaars al een kerstbal hebben geschonken. Wij schenken jaarlijks een zitpenning aan het goede doel. Het was een evidentie dat we deze actie zouden ondersteunen. Nog even en het pak geraakt vol.”

De kerstballen zijn verkrijgbaar bij de lokale handelaars en kosten 5 euro per stuk.

Alle info kan je terugvinden op https://www.sint-truiden.be/het-warmste-geschenk