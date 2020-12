Balen voor Mathieu van der Poel: NK veldrijden gaat (voorlopig) niet door

“Het ziet er heel erg moeilijk uit”, zei organisator Robert Schimmer maandag al. “We hebben een plan gemaakt van wel 80 pagina’s. Dusdanig dat Zaltbommel op 10 januari het veiligste plekje van Nederland is. Het plan is strenger dan streng. De 20 vragen die de veiligheidsregio er over had, hebben wel allemaal weten te beantwoorden.”

En hij kreeg gelijk. Door de huidige coronamaatregelen komt er op zondag 10 januari geen NK en dus geen kans voor Mathieu van der Poel om zijn titel te verdedigen. Er bestaat wel de hoop om de cross te verzetten naar een latere datum, zoals 19 januari. Dan loopt de lockdown in Nederland af.

“In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden”, meldt de organisatie.

“Zodra hierover meer nieuws te melden is, wordt dit door de KNWU en de organisatie nader gecommuniceerd”, klinkt het. Het grote probleem is blijkbaar dat veldrijden door het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) gek genoeg niet erkend wordt als topsport.

Eerder was al besloten de titelstrijd terug te brengen naar één dag door het schrappen van een aantal categorieën. Ook zou er sowieso geen publiek welkom zijn. Zaltbommel kreeg al wel de zekerheid dat het NK in 2022 mag organiseren.

© Photo News

Van der Poel voegt ook Gullegem toe aan programma

Maandag gaf Mathieu van der Poel al aan dat hij van de partij zal zijn op de wereldbekermanche in Dendermonde van komende zondag. Dinsdag voegde hij ook de veldrit in Gullegem, op 2 januari, toe aan zijn programma.

Met mondjesmaat lost Alpecin-Fenix het programma van Mathieu van der Poel in het veld. De wereldkampioen maakte zijn rentree in de Scheldecross in Antwerpen, die hij won, en voegde meteen daarna ook Gavere toe aan zijn programma. Daar botste hij op Tom Pidcock en moest hij vrede nemen met een tweede plaats.

Verder werd toen ook gemeld dat hij vandaag/dinsdag in Essen zou starten. In Namen won hij afgelopen zondag voor Wout van Aert. Maandag voegde hij ook de wereldbeker in Dendermonde toe aan zijn programma.

“Mathieu zal ook starten in Gullegem op 2 januari”, bevestigt zijn team Alpecin-Fenix. Daarmee krijgt de Nederlander een stevig programma in de kerstperiode met Essen op 22/12, Herentals op 23/12, Heusden-Zolder op 26/12, Dendermonde op 27/12, Bredene op 30/12, de GP Sven Nys op 1/1 en nu ook Gullegem op 2/1.

Voor het WK staat voorlopig enkel de Flandriencross in Hamme (23/01) op het programma. Dat maakt een voorlopig totaal van twaalf wedstrijden in deze veldritwinter.