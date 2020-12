Gucci trekt de natuur in met The North Face

Gucci slaat de handen in elkaar met outdoormerk The North Face voor een capsulecollectie. Het is voor het eerst sinds de aanstelling van Alessandro Michele als creatief directeur vijf jaar geleden dat het Italiaanse modehuis samenwerkt met een ander label.

Nu we allemaal massaal aan het wandelen zijn gegaan en de natuur hebben herontdekt, komt Gucci met een outdoorcollectie in samenwerking met The North Face. Qua timing kon dat haast niet beter. Enkele weken geleden werd capsulecollectie al aangekondigd via enkele filmpjes op TikTok, maar nu werden ook de eerste foto’s en een promofilmpje vrijgegeven.

Het gaat om een kleurrijke lijn die geïnspireerd is op de jaren zeventig. Denk dus aan donsjassen, T-shirts en shortjes in opvallende kleuren, vintage details en psychedelische prints. Wij voorspellen dat de bruine bergschoenen met daarop de logo’s van beide merken nu al een van de must-haves van 2021 zullen worden. Bovendien maken ook een tent en slaapzak onderdeel uit van de collectie.

The North Face werd in 1968 opgericht in de VS en werkte sindsdien samen met merken als MM6 Maison Margiela en Supreme, maar voor Gucci is het de eerste keer dat het een ander label aan boord haalt sinds Alessandro Michele in januari 2015 werd aangesteld als ontwerper bij het Italiaanse modehuis.

Gucci x The North Face wordt vanaf 6 januari verkocht in enkele geselecteerde verkooppunten. Meer details over prijzen zijn wel nog niet vrijgegeven.