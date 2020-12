Opbeurende nieuwjaarsbrief voor Neos-leden

"De digitale vergaderingen beginnen vlotter te verlopen en zo worden ook de acties fijn voorbereid. Zeker nu ‘t einde van het jaar in zicht is, werd er gebrainstormd om iets origineels uit de mouw te schudden. Met de verschillende ideeën kwamen we tot een mooie nieuwjaarsbrief, waarin een hoopvolle boodschap vermeld stond en een belofte om alles uit de kast te halen om de leden te betrekken in onze verhalen en onze verbondenheid te vieren."Op de achterzijde van de brief stond een quiz, met een knappe fotocollage van de bestuursleden elk op een verschillende locatie in Genk. Dit vereiste al wat denkwerk en voor de schiftingsvraag moest men de som van alle leeftijden inschatten. Voor de foto’s ging onze huisfotograaf Freddy op pad. Het hele bestuursteam werkte mee aan de uitvoering, ook om de talrijke brieven rond te dragen. De positieve en blije reacties geven een grote voldoening om het nieuwe jaar met goede moed aan te vatten en dit speciale, bizarre jaar zo snel mogelijk achter ons te laten en er enkel de mooie momenten van te onthouden."