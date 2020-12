COLUMN Limburgs Landschap: Oh sparreboom

Met de kerstdagen in het vooruitzicht wil ik toch even een lans – of is het een tak – breken voor een boom met – volgens mij – een stevige identiteitscrisis.Je zal dit wellicht niet voor het eerst horen, maar herhaling kan geen kwaad. We zingen al jaren: ‘Oh dennenboom, oh dennenboom’. Beste mensen, die boom die nu in jullie woonkamer staat te schitteren is denkelijk een spar.Je kan het zien aan zijn naalden. Staan die allemaal apart, dan is het een spar. Staan ze per twee of meer, dan is het een den. Simpel, niet?Ik hoor ook vaak de vraag: halen we best een echte boom in huis of gaan we toch voor een kunstboom? Wel, beide opties hebben voordelen. Dankzij een kunstboom moet er geen spar buiten gekapt worden. Maar aangezien ze volop sparren kweken voor bij kerst is dat effect beperkt voor de natuur, denk ik. Het voordeel van een echte boom is dat je hem na de kerstdagen in je tuin kan planten. Tenminste, als je eentje met een wortelkluit koopt. Vroeger, bij mijn ouders ging zo een ‘echte’ spar jaren mee. Elk jaar werd hij terug uitgegraven en mocht een aantal weken in onze warme woonkamer doorbrengen voorzien van mooie kerstballen en slingers. Als hij binnen werd gehaald bracht dat heel wat leven in huis, letterlijk. Dit ging zo een aantal jaren door tot hij te groot werd en plaats moest maken voor een kleinere opvolger. Dan bleef hij, samen met een aantal voorgangers netjes in een hoekje van de tuin staan. Na een tijdje stond daar een mooi sparrenbosje bij mijn ouders. Elk voorjaar bouwden daar een koppeltje merels, houtduiven en soms ook groenvinken een nestje in. Op die manier zorgen we dat de kerstdagen - ook in het voorjaar - nog een vruchtbaar vervolg krijgen. Foto Denise Dubois