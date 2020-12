De Kameleon zamelt luiers in voor kansarme gezinnen.

De school deed een warme oproep aan de ouders van de leerlingen om overschotjes of te klein geworden luiers binnen te brengen. Deze gedoneerde luiers werden daarna geschonken aan Welzijnsschakel 't Opstapje in Sint-Lambrechts-Herk die op zijn beurt de luiers zal verdelen aan Herkse gezinnen in (kans)armoede. Heb jij nog overschotjes luiers liggen die je niet meer nodig hebt? Dan kan je die steeds binnenbrengen op één van de inzamelpunten van de Hasseltse Luierbank.