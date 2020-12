WZC Vinkenbosch ondersteunt lokale handelaar.

"2020, een jaar dat voor iedereen zeer zwaar was. We wisten dat we onze medewerkers eens extra wilden verwennen, we wilden dit niet zomaar doen maar dachten na over hoe we er nog meer uit konden halen. We besloten om een opstartende handelaar uit Kermt een hart onder de riem te steken door ons eindejaarsgeschenk bij hen aan te kopen. Een box gevuld met lokale streekproducten en een waardebon om samen met de familie te genieten van veel lekkers. Zalig gevoel om samen sterk te zijn."