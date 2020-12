Hogeschool PXL en Acerta blikken samen terug op ondernemend 2020

Coördinator StudentStartUP Matthias Reygel legt uit: "Studenten die als zelfstandige willen starten kunnen hiervoor terecht bij StudentStartUP, een dienst speciaal voor jonge ondernemers actief op de Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt. Samen met de student doorlopen ze de verschillende fasen van het ondernemen. Van idee, tot start-up. Ook Acerta begeleidt deze studenten naar een vlotte start en geeft de jongeren essentiële handvaten." StudentStartUP PXL - 2020 in cijfers: Er vonden 257 coaching gesprekken plaats met studentondernemers met in het totaal maar liefst 182 PXL-studenten. We noteerden 81 studentstarters met een ondernemingsnummer.“Veel studenten hebben sterke ideeën en bruisen van de ondernemingszin, maar weten door de overvloed aan informatie vaak niet waar te beginnen”. Hogeschool PXL en Acerta Hasselt sluiten daarom het jaar af met een samenwerking. “Door onze krachten te bundelen helpen we de student nog vlotter vooruit in het starten van een eigen onderneming”. "In 2021 zetten we nog meer in op workshops, infosessies en begeleiding. Acerta heeft de kennis in huis om per sector een specifieke to-dolijst op maat te maken. Studenten kunnen namelijk genieten van een speciaal statuut als student-zelfstandige. Nu kunnen bijvoorbeeld ook studenten in de zorg, muziek of kunstsector specifiek geholpen worden met hun opstartformaliteiten. We klinken alvast op een ondernemend jaar in 2021", besluit Matthias. De gepubliceerde foto’s zijn archiefbeelden.