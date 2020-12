Sean Dhondt viert kerst zonder zijn vrouw

Allison Scott, de echtgenote van zanger en presentator Sean Dhondt, blijft nog even in Californië. Dat kondigde ze zelf aan op haar sociale media.

Het ziet er naar uit dat de adempauze van het koppel, na de hele affaire ‘Eveline’, langer duurt dan voorzien. Toch laat Scott uitschijnen dat haar verhuis naar de Verenigde Staten slechts tijdelijk is. Zo vroeg ze haar volgers op sociale media bij een foto van een slapende hond of het mogelijk is om het lieve beest mee te smokkelen naar België.

