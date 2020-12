Dochter van Caroline van Monaco is nieuwe ambassadeur van Chanel

Al van jongs af aan mocht Charlotte Casiraghi mee naar de modeshows van Chanel met haar mama prinses Caroline van Monaco. Zoveel jaar later wordt ze nu zelf het nieuwe uithangbord van het Franse modehuis. Zo zal ze meteen te zien zijn in de nieuwe lentecampagne waarbij ze poseerde voor de lens van het bekende duo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin in haar thuisland Monaco.

Maar dat zal niet haar enige taak zijn. Charlotte, die een diploma in filosofie heeft, zal ook betrokken zijn bij de Les Rendezvous Littéraires Rue Cambon, een nieuw literair evenement dat Chanel zal organiseren tijdens de coutureweek in Parijs eind januari. In de historische salons van het modehuis zullen vrouwelijke auteurs en actrices zich verzamelen om over hun werk te discussiëren. Die bijeenkomsten zullen ook worden gestreamd.

In een promofilmpje waarin Charlotte wordt voorgesteld, vertelt ze uitgebreid over haar relatie met Chanel. En die begon al heel vroeg. Zo was ontwerper Karl Lagerfeld de man die haar mama fotografeerde toen ze zwanger was van haar. Bovendien trouwde ze in 2019 met Dimitri Rassam in een jurk van Chanel.

Charlotte wordt de vierde ambassadeur en woordvoerder van Chanel. Kristen Stewart, Lily-Rose Depp en de Zuid-Koreaanse zangers Jennie Kim zijn de drie anderen.