FM Goud maakt hartverwarmende eindejaarsradio

Het idee komt van Nele Lijnen. Naast schepen in de gemeente Hechtel-Eksel is Nele ook de initiatiefneemster van de facebookpagina 'Houvast'. Nele Lijnen: "Houvast is een facebookpagina en is er voor iedereen die op zoek is naar houvast, troost, grip, loutering, hoop, warmte en kracht. Een plek waar je elkaar een veilig en warm deken kan schenken. Op deze pagina mag iedereen vertellen hoe het met je gaat, wat je hebt meegemaakt. Wil je een mooie tekst delen die indruk op je heeft gemaakt? Zijn er goede tips in deze woelige tijden? Heb je ook mooie dingen ontdekt? Je mag het vertellen aan elkaar. Laten we elkaars houvast zijn.” Nele legde haar idee om Houvast in een radio-uitzending te vertalen, voor aan radiobaas Michel Vanderfeesten en die was meteen enthousiast. "We gaan voor een mooie, warme en verbindende uitzending. Met hartverwarmende teksten, ontroerende gedichten, boeiende gesprekken en mooie liedjes. We laten niemand los in Noord-Limburg." Foto: Presentator Guido Bergmans in de radiostudio van FM Goud. Hij zal de uitzending presenteren, samen met Michel Vanderfeesten.