Houten kerstboompje voor leden van Ceciliakoor

Om het gemis aan gezamenlijke repetities en misvieringen een beetje goed te maken, werden de koorleden gedurende het voorbije jaar verschillende keren verrast met een mooie attentie. Alles werd veilig tot aan de deur gebracht en dit werd zeer gewaardeerd. Zo blijven ze toch een beetje met elkaar in contact. Om in deze bijzondere kerstperiode, waarin ze het samen zingen erg missen, het samenhorigheidsgevoel wat terug te brengen, ontvingen de koorleden een houten kerstboompje met rinkelende belletjes die een beter 2021 aankondigen. "We hopen ons trouw publiek het komende jaar opnieuw te kunnen uitnodigen op een stemmig kerstconcert en wensen aan ieder een jaar vol liefde, vriendschap, een goede gezondheid en het vermogen om altijd positief en vreugdevol te blijven", zo besluit het bestuur van het Ceciliakoor.