Vraag je grofvuilophaling online aan op Limburg.net

Beringen

Via Limburg.net kan je sinds 15 december een grofvuilophaling inplannen en die ook meteen betalen. De grofvuilsticker is hiermee verleden tijd. Nu kies je zelf de dag en kan je deze nog verschuiven indien nodig. Ook ontvang je een e-mail als herinnering van je geplande ophaling. Wie niet over internet beschikt, kan nog steeds een ophaling telefonisch aanvragen op het gratis nummer 0800 90 720.