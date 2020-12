Ferm Kinderopvang werkt samen met ouders rond taal

Ingrid Hens is al 19 jaar onthaalouder in Koersel voor Ferm Kinderopvang. Ze ging graag samen met de ouders aan de slag om het voorlezen te stimuleren. Ingrid werd geïnspireerd door de slogan van de voorleesweek: “Lezers maak je samen!”Ingrid vertelt: : “Ik heb aan de ouders gevraagd naar het favoriete sprookje uit hun kindertijd. Dit bezorgden ze samen met een leuke voorleesfoto. Al snel groeide dit initiatief uit tot nog iets leukers, namelijk samen met de ouders een verhaal schrijven. Ik begon met 'Er was eens…' Iedere ouder in de opvang schreef een stukje erbij. Elke dag groeide het verhaal. Ongelooflijk wat een inspiratie de ouders hebben."Het verhaal werd zo mooi dat Ingrid besloot er een boekje van te maken: “Missy en de 10 kleine Dwergjes”. Een leuk, origineel kerstcadeau voor elk gezin. Dit is ouderparticipatie bij Ferm Kinderopvang.