In 2020 werden in Vlaanderen 31 nieuwe windturbines gebouwd, goed voor een bijkomend vermogen van 82 megawatt (MW). Dat brengt het totaal op 573 turbines, goed voor 1.361 MW. De doelstelling voor 2020 was om een vermogen te bereiken van 1.500 MW, ongeveer 50 windturbines meer dus. Dat zegt de Vlaamse windenergie-associatie (VWEA) dinsdag in een persbericht.