Kim Huybrechts stoot door naar derde ronde op WK darts na zege tegen ervaren top 10-speler Ian White

Huybrechts begon zeer sterk aan de wedstrijd met 3-1 winst in de eerste set. Zo brak hij met een gemiddelde van 103 per drie darts en een 121 uitworp tot tweemaal toe door de darts van White, die ook een 127 uitworp lukte en een gemiddelde van 107 wierp. In de tweede set was het niveau nog beter. Huybrechts nam met twee 180 maximum worpen een 2-0 voorsprong, maar Ian ‘Diamond’ White stelde gelijk. Bij een 2-2 stand miste de Engelsman echter een aantal dubbels waarvan Huybrechts profiteerde en met een 50 uitworp de set won.

© ISOPIX

In het begin van de derde set liet Huybrechts het even afweten. White nam een 2-0 voorsprong waarna ‘The Hurricane’ met twee maximumworpen leg drie won. White pakte echter de set met 3-1. In de vierde set werden de eerste twee spelletjes verdeeld. In leg drie miste White andermaal enkele dubbels. Huybrechts prikte een 39 uitworp weg en brak door de darts van zijn tegenstrever. In de vierde leg miste de 35-jarige Antwerpenaar dubbel twintig voor de overwinning, maar in het vijfde spelletje, waarin hij zijn achtste maximum wierp, prikte hij dubbel achttien weg voor de overwinning.

Huybrechts noteerde een gemiddelde van 101.56 per drie darts tegen 102.86 voor White. Bij het uitwerpen was Huybrechts met 47.37% duidelijk de betere dan White die slechts 25% van zijn uitworpen lukte. In de derde ronde, die naar the best of 7 sets wordt gespeeld, neemt Huybrechts het op tegen de Engelsman Ryan Searle (PDC-38).

“Gewoon fantastisch,” verklaarde Huybrechts. “Ian White is een van de beste spelers op het dartscircuit. Hij blijft je maar onder druk zetten en vooral op het podium is hij een absolute topper. Ik heb nog nooit zo veel geoefend als het voorbije jaar. Ik heb er alles aan gedaan om terug mijn beste niveau te halen en het werpt zijn vruchten af. Wel jammer dat we niet naar huis kunnen en we verplicht zijn om de volgende dagen hier te blijven, maar ik ga nu even genieten van de overwinning en oefenen voor de volgende wedstrijd.” Uitslag tweede ronde: Kim Huybrechts (Bel/39)- Ian White (Eng/10)3-1 3-1, 3-2, 1-3, 3-2.

𝙃𝙐𝙔𝘽𝙍𝙀𝘾𝙃𝙏𝙎 𝙇𝙀𝘼𝘿𝙎 𝘽𝙔 𝙏𝙒𝙊



Crucial missed darts from Ian White and Kim Huybrechts breaks to clinch the set 3-2 and increase his lead to 2-0. pic.twitter.com/2Kxy9iIYZV — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2020

𝙏𝙃𝙀 𝘽𝙍𝙄𝙇𝙇𝙄𝘼𝙉𝙏 𝘽𝙀𝙇𝙂𝙄𝘼𝙉



Kim Huybrechts is into the Third Round, beating Ian White 3-1 with a 101.59 average.



Deja Vu for Ian White as he exits at the first hurdle for the third consecutive year! pic.twitter.com/RwrZuIL3uc — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2020