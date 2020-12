Belgische IJslander Vidarsson volgt Erik Hamren op en wordt bondscoach van IJsland

De Belgische IJslander Arnar Vidarsson wordt dinsdag de nieuwe bondscoach van het nationale team van IJsland. Dat maakte hij zelf bekend in Extra Time maandagavond. Hij volgt er Erik Hamrén op die midden november opstapte. Begin oktober zat Vidarsson al eens op de bank als bondscoach-in-nood in de Nations League-wedstrijd tegen de Rode Duivels.

Begin oktober ontbrak de voltallige IJslandse staf nog in de wedstrijd tegen de Rode Duivels in de Nations League door het coronavirus. Vidarsson reisde toen in extremis naar IJsland om even de plaats als bondscoach over te nemen van Hamren. Blijkbaar inspireerde dat avontuur hem.

Erik Hamren stapte op nadat IJsland zich midden november niet wist te plaatsen voor het EK 2022. Hamren was twee jaar bondscoach van IJsland. Nu volgt de Belgische IJslander Arnar Vidarsson hem dus naar eigen zeggen op. In maart gaan de kwalificaties voor het WK 2022 al van start. Meteen een eerste doel voor Vidarsson.

Vidarsson coachte eerder al onder andere de IJslandse U21. In België deed hij ervaring op bij Lokeren en Cercle Brugge.