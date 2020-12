Interculturele Raad zorgt voor een warme feestperiode

De speelgoedpakketten worden aangevuld met een lekkere kerstmaaltijd, klaargemaakt door de traiteur. Op het menu staat een stoofpotje van kalkoen, gepofte aardappeltjes en een verrassend dessert. De Ahmadiyya moslimgemeenschap voorziet ook een soepje als voorgerecht. “Cadeautjes en lekker eten tijdens Kerstmis en Nieuwjaar is voor velen vanzelfsprekend. Helaas is dit niet voor alle gezinnen zo. De Interculturele Raad wil er dan ook voor zorgen dat iedereen wel omringd wordt door warmte en liefde. En initiatieven die zich inzetten voor het welzijn van anderen, juich ik maar al te graag toe”, vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin.De Interculturele Raad zorgt trouwens al jaren voor Beringenaren die het wat moeilijker hebben, zodat iedereen, ongeacht welke cultuur, zich goed voelt. “We organiseren al een drietal jaren activiteiten om mensen samen te brengen. We merkten bovendien dat tijdens de coronacrisis de eenzaamheid bij velen groot is en mensen nood hadden aan enig contact. Het spreekt dan ook voor zich dat we dit in de toekomst zullen blijven doen, zodat we verschillende gemeenschappen kunnen samenbrengen met een lekkere maaltijd tijdens een leuke babbel”, aldus de voorzitter van de Interculturele Raad Necdet Erol.