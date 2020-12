Kerstgeschenk voor minderbedeelden bij Vincentius Peer

Op donderdag 17/12 zorgde de Evangelische Christengemeente van Peer voor een aangename verrassing bij Vincentius Peer & Hechtel-Eksel. Zij hadden een 90-tal kerstgeschenken (gifts) klaargemaakt. Onder andere verzorgingsproducten, keukenhanddoeken, een gezelschapsspel, snoepjes voor de kinderen en nog wat nuttige gadgets, zaten vervat in een leuk geschenkenzakje wat ook nog dienst kon doen als rugzak.Tevens was er een bemoedigend woordje ingesloten in dit geschenk aan de minderbedeelden uit onze omgeving. Enkele mensen uit deze Christengemeente (die deze actie hadden opgezet) overhandigden dit cadeau aan de zorgvragers. Op ieders gezicht verscheen er een brede glimlach en werd er telkens een welgemeende “dank u wel “ uitgesproken.